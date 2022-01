Saab tõdeda, et jäätmete käitlemise sektor on viimased kümme aastat olnud pigem muutumatu ning suuri arenguid ja investeeringuid uutesse lahendustesse ei ole olnud. Põhjuseid on erinevaid, kuid kindlasti on oma osa selles nii jäätmevedajate teravas konkurentsiolukorral, omavalitsuste vähesel koostööl jäätmevoogude koondamisel ja käitlemise tingimuste hankimisel kui tänane üleüldine teadmatus ka riigi tasemel, et milline saab olema uus rohemajanduslik ja süsinikuneutraalne majandusmudel. Kindlasti on turul osalisi, kellele tänane olukord sobib, kuid see ei ole jätkusuutlik ning õigeid muudatusi tuleb julgelt planeerida. Kindel on aga see, et kohalike omavalitsuste roll kogu jäätmevaldkonnas peab suurenema koos vajalike õiguste, kohustuste ja toetusmeetmete rakendamisega ning koostöö erasektoriga on vajalik.