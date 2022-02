Tartu Ülikool alustab juba kolmandat aastat magistriõppe vastuvõtuga varakult – veebruari alguses. „Meie kogemus näitab, et pikem sisseastumisperiood on toeks varem ja teistes ülikoolides lõpetanutele, kes vajavad avalduse ja eksamitööde esitamiseks ning eeldusainete arvestamiseks rohkem aega ja nõustamist,“ selgitas Tartu Ülikooli õppeprorektor Aune Valk.

Õppeprorektor julgustab kõiki oma magistriõpinguid aegsasti planeerima. „Sel juhul on piisavalt aega nõu saamiseks ja osa õppekavade puhul saab kandidaat juba varakult kindel olla, et ta on vastu võetud,“ rääkis Valk. Nii eesti- kui ka võõrkeelsetest õppekavadest huvitatud kandidaadid saavad kasutada ülikooli uhiuut õppekavade otsingut, mis annab pakutavatest erialadest parema ülevaate ja aitab leida kandidaadi vajadustele kõige paremini vastava õppekava. Kokku pakutakse Tartu Ülikoolis sel aastal 77 magistriõppekava, millest 50 on eestikeelsed ja 27 võõrkeelsed.