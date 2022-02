„Poola on Eesti jaoks väga oluline regionaalne liitlane. Meie koostöö nii kahepoolselt kui erinevate organisatsioonide raames on aina tihedam. Eesti kaitseväelased ja kaitseliitlased on oma ülesannetega saanud suurepäraselt hakkama ja seda näitab ka see, et üksusel paluti veel pikemalt Poolasse jääda,“ ütles kaitseminister Kalle Laanet. „Tänases keerulises julgeolekukeskkonnas joonistub eriti selgelt välja see, kui oluline on liitlaste vastastikune solidaarsus, valmisolek kiiresti reageerida ning üksteist praktilise abiga toetada,“ lisas kaitseminister.