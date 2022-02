Järvamaa laulupiiga ootab toetushääli

Olgu saladuskatte all öeldud, et finaalsaates esitab Tikva loo “Lootus” ning laulab seda paaris tuntud laulja ja lauluõpetaja Ithaka-Mariaga.

“Lootus” räägibki tüdruku ema Mari Tikerpalu sõnul Tikva lugu. Tähendab Tikva heebrea keeles ju lootust. “Kui ma talle selle nime panin, siis kohe mõtlesin kunagi Janika Sillamaa poolt esitatu loo “Lootus” peale. Mäletatavasti valiti see lugu Eesti esimesel eurolaulul publiku lemmikuks,” meenutas ta. “Kõik need sõnad seal “Lootuse” laulus räägivad Tikvast. See lugu on justkui talle kirjutatud. Ta on meil üks väga lootusrikas tüdruk.” (JT)