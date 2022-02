Raamatukogu kolis rahvale lähemale

Väätsa raamatukoguhoidja Made Piho ütles, et ega neil seal lastaiamajaski halb olnud. «Seal oli ka hea ja ruumi isegi natuke rohkem. Et asukoht oli selline, kuhu inimesed nii väga ei sattunud, ja meieni jõudis läbi lasteaia tagahoovi, siis see oli ümberkolimisel üks peamisi põhjuseid,» selgitas ta.