Täna varahommikul on riigi põhimaanteed üle Eesti sõidujälgede vahel soolalume segused. Tugi- ja kõrvalmaanteedel on valdavalt lumised. Mandri Põhja-, Kesk- ja Kagu-Eestis ning Peipsi äärsetel aladel esineb muudest kohtadest enam jäidet. Teeolud on jätkuvalt üle Eesti talviselt libedad!