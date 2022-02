JÄRVAMAA PARIMAD

Lauri Mäepalu

Kaitseliidu Järva malev

Kapten Lauri Mäepalu liitus Järva malevaga 2009. aastal. Täna on ta 1. jalaväebrigaadi tegevväelasena väga palju panustanud ühisõppustele Tapal paiknevate liitlastega, kus kaitseliitlased on saanud tuttavaks nende relvastuse ja väljaõppega ning õppinud koos tegutsema. Õppustel oskab Lauri ka kõige keerulisemad asjad lihtsalt ja arusaadavalt lahti seletada. Alati püüab ta õppuste kavasse lisada midagi põnevat, mis annaks osalejatele lisaboonuse, motivatsiooni tulla uuesti „põllule põrkama“. Lauri on hinnatud kaaslane ka erinevatel militaarvõistlustel.

Triin Rannu

Naiskodukaitse Järva ringkond

Triin liitus Naiskodukaitsega 2016. aastal. Ta on kohusetundlikkuse musternäidis, kellele on Eesti käekäik väga oluline. Näiteks töötas ta eriolukorra ajal vabatahtlikuna 1247 infoliinil, et inimestele kriisiolukorras abiks olla. Triin jõuab palju. Ta on Roosna-Alliku jaoskonna juhatuse liige, kuulub toitlustusgruppi ja tegeleb kultuuriga. Triin on pühendunud ka noortele. Ta on Järva kodutütarde ringkonnavanema abi ja Albu kodutütarde rühma rühmavanem. Triin on tõestanud, et olles vabatahtlik noortejuht ja samaaegselt ka naiskodukaitsja, saab need kaks väljakutset omavahel edukalt ühendada.

Andres Kalle

Noorte Kotkaste Järva malev

Andres Kalle on aktiivne ja isamaaline noorkotkas, kelle südameasjaks on riigikaitse tutvustamine kaasõpilaste hulgas. Lisaks noorkotka tegevusele osaleb ta Kaitseliidu Järva maleva Roosna-Alliku üksikkompanii tegevuses, täiendades oma erialaseid teadmisi ja oskusi ning tutvustades kaitseliitlastele noorkotkaste tegevust. Kindlasti saab temast väärikas täiendus Järva maleva ridades.

Sulev Einma

Noorte Kotkaste Järva malev

Sulev Einma on Noorte Kotkaste Järva maleva raudvara, juhendades noori alates 2005. aastast. Tema tegevust noortega iseloomustab mitmekülgsus, professionaalsus ja järjepidevus. Viiruskriisi olukorras jätkas Sulev noorte juhendamist leides järgu- ja erikatsete materjalide õpetamiseks võimalusi distantsõppe teel. Maleva tegevustes osaleb Sulev õpetades ja juhendades, viies läbi huvitavaid töötubasid ning kontrollpunkte. Tänuväärne on tema panus tegevuste jäädvustamisel ning teistega jagamisel.

Kätliin Saar

Kodutütarde Järva ringkond

Kätliin Saar on mitmekülgne kodutütar, kes lööb kaasa nii pidulikul lipuheiskamisel kui ka üleelamisõppel. Ringkonna laagrites juhendab ta endast nooremaid ning toetab rühmavanemat. Vaid aastapäevad tagasi leidis Kätliin ennast lasketreeningult ning tänaseks on saavutatud tase, mis isegi Kaitseliidu üleses konkurentsis silma paistab. Head tulemused on tulnud Kätliinile omase sihikindluse, tööeetika ning pealehakkamisega.

Eve Orlovski

Kodutütarde Järva ringkond

Eve Orlovski on noori innustav ja energiline noortejuht, kes suhtub kõikidesse mõistvalt, hoolivalt ja empaatiliselt. Tulihingelise laskespordi entusiastina viib ta noortele regulaarselt läbi lasketreeninguid ning tema juhendatavad on edukad ka täiskasvanute võistlustel. Olles Kodutütarde rühmavanem, tegeleb ta ka noorkotkastega. Eve armastab aktiivset eluviisi ning süstib spordipisikut ka noortesse. Eelmise aasta virtuaalmatkal läbitud kilomeetrite eest pälvis tema rühm „Aasta pärli“ tiitli.