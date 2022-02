Noor talent teenis välja võimaluse kihutada maailma ralliradadel

Selle üle, et eestlased suures WRC rallidel osalevad ja juunioride klassis kaasa sõidavad, ei imesta ammu enam keegi. Aga seda tehakse enamasti ikka suur­sponsorite toel. See, et keegi saab jala rallimaailma ukse vahele põhimõtteliselt kaks kätt taskus kohale minnes, liigitub pigem muinasjuttude kategooriasse.

Just sellisesse muinasjuttu Romet Jürgenson (22) möödunud nädalavahetusel Saksamaal Esteringi rallikrossirajal sattuski. Kui ta vaid tahab, on tema käsutuses M-Spordi rallimeeskonna Rally3 Ford Fiesta, millega juba järgmisel aastal treeningsõite teha ja seejärel maailma noorterallidele mõõtu võtma minna. «Seal pole isegi midagi mõelda, kas ma tahan. See on olnud aastaid minu suur unistus ja loomulikult ma kasutan selle võimaluse ära,» lausus ta.