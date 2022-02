Põhja prefektuuri Ida-Harju jaoskonna menetlustalituse juht Inna Toater sõnas, et varga saagiks satub kõik, mis on ripakil ja millele lihtsalt ligi pääseb. Enamasti pannakse vargused toime kohas, kus pealtnägijaid ei ole, puuduvad valvekaamerad ning tõenäosus süüteo toimepanijat tuvastada on väiksem.

Mida paremini on objekt valvatud, seda väiksem on tõenäosus, et vargad sinna üldse jalga julgevad tõsta ning suurem on ka tõenäosus, et politsei nad kinni nabib. Aastaid Straff OÜ ehitusfirmas töötanud Kaur kinnitas, et valveta ei saa. “Valvesüsteemi paigaldamisele tuleb mõelda juba ehitamise käigus või tegelikult juba siis, kui esimesed materjalid ja tööriistad objektile tuuakse.” Ta lisas, et kuna ehitusmaterjalide hinnad on viimasel ajal ka tõusnud, peab olema eriti hoolas.