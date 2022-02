Järjest enam tehakse kinnisvara soetamisel otsuseid konkreetse küttelahenduse või energiaklassi põhjal. „Kui varasemalt uuriti ostjalt neid küsimusi lihtsalt informatsiooni mõttes, siis nüüd langetatakse selle info pealt ostuotsus. Mida väiksemad on energia- ja kõrvalkulud, seda soositum konkreetne kinnisvara hetkel turul on," kinnitas Rebane.

Ehkki seni on korteris elamist peetud eramajast odavamaks, on need rollid energiakriisi valguses mõneti vahetunud. Täna oleme jõudnud olukorda, kus hästi soojustatud ja läbimõeldud küttelahendusega eramajas elada on odavam, sest korteriga kaasnevad kõrvalkulud on muutunud väga palju suuremaks," märkis Rebane.

Energiakriisid on Rebase sõnul toonud kaasa ka investeeringud energiasäästlikkuse suunal. „Ka finantseerimine läheb tugevalt ja järjest enam rohelisemas suunas, mis tähendab, et A- ja B-energiaklassiga kinnisvara saab ka pangalt soodsamad tingimused," näitlikustas ta.

Samuti on oma elamise energiasõbralikumaks muutmine liikunud proportsionaalsemalt odavamaks kui varasematel aastatel. „Lisaks riigile hakkavad ka pangad seda võimalust järjest väiksema intressiga finantseerima, sest see on nii kliendi kui panga jaoks kasulik, kuna puudutab ühest küljest nii kliendi igakuist rahakotti kui ka kinnisvara väärtuste hinna tõusu," selgitas Rebane.

Energiasäästlikest küttelahendustest tõi Rebane välja näiteks maakütte või päikesepaneelid. „Need on kindlasti kõige paremad ja kättesaadavamad lahendused energiasäästliku elumaja või kortermaja valikul," kinnitas ta.