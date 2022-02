Paides tuleb põnev filmiõhtu

„Põlvkond piiri taga“ on Paide neiu Terje Toomistu dokumentaalfilm neist noortest, kes on erinevatel põhjustel Eestist ära läinud.

Filmi keskmes on põlvkond, kes astus ellu pärast Eesti liitumist Euroopa Liiduga ning otsustas minna välismaale tööle, õppima või maailma avastama. Ent aastaid hiljem pole pöördumine tagasi Eestisse sageli sama lihtne. Tihti terendavad uues elukohas atraktiivsed karjääriperspektiivid ja paremad elutingimused ning tekkinud on olulised lähedased suhted. Inimesed armuvad ja abielluvad, leiavad uusi mugavustsoone ning viise, kuidas neist jälle välja astuda.

Režissöör Terje Toomistu on dokumentalist ja antropoloog, Tartu Ülikooli etnoloogia osakonna teadur, kelle peamised uurimishuvid on seotud soo, mobiilsuse ja afektiga. Tal on doktorikraad etnoloogias ning kaks magistrikraadi (cum laude) etnoloogia ja kommunikatsiooni erialadelt Tartu Ülikoolist. Ta on täiendanud end Fulbright’i stipendiaadina California Ülikoolis Berkeley’s ning külalisuurijana Amsterdami Ülikooli antropoloogia osakonnas. Ta on elanud ja õppinud ka Prantsusmaal, Venemaal ja Indoneesias.