Paide Teatri juht paneb ameti maha

Paide Teater:

Paide Teater alustas tööd 2018. aasta 1. augustil. Paide Teatrit juhib meeskond, kuhu kuuluvad Harri Ausmaa, Kirill Havanski, Johannes Richard Sepping, Jan Teevet, Oliver Issak, Maria Paiste ning Margaret Tilk. Paide Teater on teater Paides, Järvamaal, Eestis, Euroopas ja maailmas.

Foto Paide Teatri kuueliikmelisest trupist: vasakult Harri Ausmaa, Maria Paiste, Jan Teevet, Johannes Richard Sepping, Kirill Havanski ja Oliver Issak. FOTO: Paide Teater

Paide Teater tunneb, et üks tänase maailma suurimaid probleeme on kogukonnatunde kadumine. Väikesed tihedalt läbipõimunud kogukonnad on kadumas, samas ei tunne me end osana aina kasvavast globaalsest kogukonnast. Me tunneme, et meie mured ei huvita teisi ja lubame endale hoolimatust teiste ja maailma suhtes. Üha kasvavas infotulvas tunneme end võimetutena midagi muutma. Paide Teater usub, et teatril on võimalus, aga ka kohustus midagi muuta. Jah, teater üksi ei muuda maailma, aga kohtumine suurepärase kunstiga aitab nii kunstnikel endil kui publikul maailma selgemalt tajuda. Hea kunst aitab meil mõista, et me oleme koos. Me vastutame koos. Me rõõmustame koos. Me kurvastame koos. Paide Teater näeb, et iga inimene on lugu, on kogemus. Selle elurikkusega kohtumine aitab mõista maailma, milles me elame. Paide Teatri eesmärk on moodustada kogukond – meeskond, naiskond, segakond, inimkond. Teater on kohtumine. Aga kohtumine on enamat, kui ühte ruumi kokku tulemine. Paide Teater otsib enamat.