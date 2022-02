13 küsimust ja vastust elukindlustuse kohta

Mure lähedaste ja enda tervise pärast ning tulevikuga seotud ebakindlus on muutunud igapäevaseks. Inimesed mõtlevad koroonaviiruse tõttu rohkem oma tervisele ja pere heaolule, eriti, kui ollakse pere üks peamistest ülalpidajatest. Sellest tulenevalt on tõusnud ka huvi elukindlustuse vastu, mis on üheks võimaluseks lähedastele rahalise turvatunde tagamiseks, kui pere toitjat peaks tabama õnnetus, raske haigus või surm.

1. Mis vanuseni saab elukindlustust teha?

Elukindlustuse lepingut saab sõlmida 18 eluaastast kuni 69 eluaastani (k.a).

2. Kas elukindlustust saavad sõlmida ka need kliendid, kellel on näiteks kodulaen võetud teisest pangast?

Swedbankis saavad elukindlustuse sõlmida kõik täisealised kliendid, sõltumata sellest, millises pangas on tema kodulaen.

3. Kas elukindlustust saavad teha kõik inimesed, ka mõne terviserikkega?

Elukindlustuslepingutel on erinevad tingimused ning lepingu sõlmimise võimalikkus sõltub paljuski arstlikust diagnoosist. Tavaliselt on elukindlustuse lepingu sõlmimiseks vaja täita ära küsimustik, mille põhjal tehakse lõplik otsus kindlustuslepingu sõlmimiseks.

4. Olen olnud kunagi raskelt haige, aga mind on tunnistatud täielikult terveks, kas see mõjutab kuidagi elukindlustuse saamist?

Varasem raske haigus ei tähenda alati kõrgemat elukindlustuse makset või lepingu sõlmimiste keeldumist, kõik sõltub asjaoludest.

5. Millest sõltub elukindlustuse hind?

Elukindlustuse makse sõltub lepingu sõlmija vanusest, kindlustussummast ning tervislikust seisundist.

6. Kui suure elukindlustussumma ma peaksin valima?

Elukindlustussumma on kokkulepitud hüvitis, mis inimese surma või püsiva töövõimetuse korral soodustatud isikule välja makstakse. Valitud summa suurusest sõltuvad igakuised kindlustusmaksed. Hüvitise suuruse arvestamisel soovitame arvesse võtta kõikide finantskohustuste (laenud, liisingud, järelmaksud) jäägi ja vähemalt kahe aasta sissetuleku suuruse.

7. Kas elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus on kaks eri asja või on ühe lepingu all?

Elukindlustus ja õnnetusjuhtumikindlustus pakuvad kaitsed erinevate juhtumite korral. Swedbanki elukindlustuse lepingule on võimalik lisaks valida juurde õnnetusjuhtumikindlustus ehk traumakaitse ning sellisel juhul on ühe lepinguga kaetud nii surmajuhtum kui ka õnnetuse tagajärjel tekkinud trauma.

8. Kui inimene sureb, siis kes pärivad elukindlustussumma: kas abikaasa või lapsed? Kas ma pean selleks tegema ka eraldi avalduse?

Elukindlustuse lepingu sõlmimisel tuleb määrata isik või isikud, kellele surma korral kindlustushüvitis välja makstakse. Soodustatud isiku määramisel on kaks võimalust:

Konkreetne isik – sellisel juhul märgib kindlustusvõtja lepingu sõlmimisel konkreetse isiku nime ja isikukoodi Soodustatud isikuid võib olla ka mitu ja on võimalik määrata osakaalud, kuidas summa soodustatud isikute vahel jaguneb.

Pärijad – selle valiku korral jagatakse elukindlustuse summa peale pärimisprotsessi lõppu seaduslikke pärijate vahel proportsionaalselt.

Konkreetse isiku valimise eeliseks on, et summa makstakse välja kiiresti (viie tööpäeva jooksul pärast vajalike dokumentide esitamist) ja väljamakse ei sõltu pärimisprotsessist, mis võib olla üsna ajakulukas.

Soodustatud isikut saab peale lepingu sõlmimist internetipangas tasuta muuta. Kuna elukindlustuse leping on pikaajaline leping siis tasub aeg ajalt üle vaadata valitud kindlustussumma ja soodustatud isikud ning vajadusel infot ajakohastada.

9. Mis saab minu kodulaenu maksetest, kui mul on elukindlustus ja minuga juhtub midagi?

Kui elukindlustus on sõlmitud kodulaenu katteks, siis puuduva töövõime või surma korral tagastab kindlustusselts kodulaenu jäägi täielikult või osaliselt pangale, sõltuvalt sellest, mis valik tehti elukindlustuslepingu sõlmimisel. Klassikalise elukindlustuslepingu puhul läheb kodulaenu maksete kohustus üle pärijatele ning elukindlustussumma ehk kokkulepitud hüvitis makstakse välja kindlustusvõtja poolt määratud isikule. Elukindlustuse lepingud ei ole seotud pärimisega, mistõttu võtab kogu protsess väga vähe aega – reeglina kuni viis tööpäeva pärast kõikide lepingus ettenähtud dokumentide esitamist.

10. Kui satun autoavariise ja hukkun, siis mis aja jooksul saab elukindlustuses märgitud inimene/inimesed elukindlustuse hüvitissumma?

Hüvitis makstakse esimesel võimalusel peale ettenähtud dokumentide esitamist, reeglina viie tööpäeva jooksul kuid mitte hiljem kui 30 päeva.

11. Mis dokumendid on vaja kindlustusseltsile õnnetusjuhtumi korral edastada ja kas seda saab ka interneti abil teha?

Õnnetusjuhtumi korral tuleks täita ära kahjuavaldus, mida Swedbanki kliendid saavad teha internetipangas. Nõutavad dokumendid saab edastada e-maili teel (isikut tõendav dokument ning ärakiri haigusloost, kus on ära toodud arstliku läbivaatuse tulemus ja märgitud diagnoos, ärakiri võib olla digitaalne). Liiklusõnnetuse või vägivallajuhtumi puhul võib kindlustusandja paluda edastada uurimisasutuste otsus õnnetusjuhtumi põhjuse ja asjaolude kohta. Igat kindlustusjuhtumit vaadatakse eraldi.

12. Kuidas ja millal tuleb kindlustusseltsi ootamatust õnnetusjuhtumist teavitada?

Kui inimesega on juhtunud midagi ootamatut, on mõistlik, et sellest antakse kas ise või oma lähedase abil esimesel võimalusel kindlustusseltsile märku, et tagada kindlustussumma kiire väljamaksmine. Seega soovitame hoida oma lähedasi kursis, kuhu nad peaksid pöörduma, kui midagi juhtub. Veel parem oleks oluline info üles kirjutada ning hoida kohas, kust lähedased teavad seda otsida.

13. Kui teen elukindlustuse, kas siis reisile minnes on vaja lisaks reisikindlustus teha? Pean silmas just tervisega seotud õnnetusjuhtumeid.

Reisile minnes on soovitav sõlmida reisikindlustus, mis katab reisil olles õnnetuste ja haigestumisega seotud arstiabi ning transpordi kulud. Elukindlustuse kaitse kehtib küll kogu maailmas, kuid see ei kata meditsiiniabi kulusid õnnetusjuhtumi ja haiguse korral. Elukindlustuse lepingu peamine eesmärk on korvata kindlustatud isiku surma korral lähedastele katkenud sissetulekud ning katta vajalikud suuremad kohustused-kulud.