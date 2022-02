Kaitseväe autokolonn. Foto on illustreeriv. FOTO: ANTS LIIGUS/PRNPM/EMF

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK) kuulutas koostöös Läti kaitseministeeriumiga välja seni suurima militaarvaldkonna hanke. Hanke eesmärgiks on leida partner(id), kelle ülesanne on varustada Eesti ja Läti jõustruktuurid erinevat tüüpi sõidukitega. Hanke eeldatav maht on ligikaudu 693 miljonit eurot.