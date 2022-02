Spordihoone administraator Merike Pajumaa ütles, et spordihoonesse on unustatud riideid, rätikuid, veepudeleid, pesemisvahendeid, ehteid ja jalanõusid. "Kui lapsed unustavad kõige rohkem riideid, siis noored ehteid ja täiskasvanud pesemisvahendeid," selgitas ta. "Võrreldes kooliga, ei unusta spordihoone külastajad väga palju asju, kuid ajaga on neid siiski kogunenud. Väärtuslikumatele asjadele tullakse kiiremini järgi, kuid vähemväärtuslikud asjad jäävad seisma. Võib öelda, et kõige rohkem unustatakse siiski pesuvahendeid ja need ka meile jäävad. Samas on sotsiaalmeedias levitatud piltidel oluline roll, sest läbi selle mõned asjad siiski kodudesse tagasi jõuavad."