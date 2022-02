Turismiobjekti auhind antakse traditsiooniliselt ettevõtmisele, mis on eelneva aasta jooksul teinud silmapaistvat tööd kodumaise turismi edendamisel. ETFLi peasekretäri Merike Halliku sõnul on tänavune nominentide nimekiri mõnusalt mitmekülgne. See näitab, et vaatamata juba kaks aastat turismi vaevanud pandeemiakriisi kiuste on Eestis palju turismiga seotud ja külastajatele avastamisrõõmu pakkuvaid ettevõtmisi.

“Traditsiooniliselt oleme need auhinnad välja andnud Touresti pidulikul avamisel. Kuigi järgmine Tourest toimub alles 2023. aasta veebruaris, pole põhjust oma eestimaiseid turismiobjekte ja -edendajaid jätta vääriliselt tunnustamata,” ütles Hallik.

Aasta Turismiobjekti auhinnale kandideerivad tänavu Lee Resto ja Lore restoran, Hara sadam, Kadrioru kirjandustänav, Paks Margareeta ja Meremuuseum, Kruiisiterminal, MTÜ Soomaa Turism ning Ajakeskus Wittenstein Paides.

„Lee Resto ja Lore restoran on väga tublilt ja pikalt tegutsenud Eesti maitsete esindajana modernsel kujul, kasutades maksimaalselt kohalike tootjate toorainet. Turismifirmadele on nii Lee kui ka Lore väga head koostööpartnerid. Kadrioru Kirjandustänav on osa Eesti rikkalikust kultuuripärandist. Festival pakub heal tasemel kultuuriprogrammi, avatud on hoovikohvikud. Kadrioru Kirjandustänavale püstitatud Lugemispaviljoni ees on alati eesti kirjandusest huvitatud inimesi. Paksu Margareetat ja Meremuuseumit teavad isegi kõik lapsed. Sealsed väljapanekud on tõeliselt harivad ja huvitavad, interaktiivsus sobib erinevatele vanusegruppidele,“ märkis Hallik.

„Kruiisiterminali näol on tegemist piirkonna kõige kaasaegsema ja multifunktsionaalsema terminaliga, mis loodetavasti annab tugeva panuse peatsesse kruiisiturismi taastumisse. Uus ja nii elanikele kui turistidele huvitav objekt kaunistab Tallinna sadamaala ning muudab selle omaette vaatamisväärsuseks. Soomaal toimuvad turismiretked on midagi sellist, mis on omane ainult Eestimaale. Kohaliku kultuuripärandi hoidjad ja selle väärtustajad tõid Eestisse juurde veel ühe UNESCO maailmapärandi objekti. Ajakeskus Wittenstein pakub uudse lähenemise külastajale kulgemiseks läbi Eesti ajaloo ja köidab oma unikaalse kontseptsiooniga ajamasinast. Hea põhjus sõita ise ja viia ka külalisi Eestimaa südamesse Paidesse,“ lisas Hallik.

Aasta Turismiedendaja tiitlile kandideerivad tänavu Saaremaa Toidufestivali tegijad Angela Nairis, Anu Lomp ja Ulvi Lehtsalu, kelle suurepärane idee ja ürituse laiendamine üle Saaremaa on selgelt pikendanud Saaremaa turismihooaega, Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu tegevjuht Killu Maidla on ETFLile hea koostööpartner juba aastaid. 2021. koroona-aastal jäi EHRL silma kui tugev sektori eest kõneleja meedias nii COVID-piirangute kui toetuste teemal. Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino on Kirjandustänava festivali idee algataja ja peaorganisaator. Vaino on tuntud oma kirjandusega seotud ekskursioonide poolest. Sibulateel asuva Mesi Tare perenaine Herling Mesi on südame ja energiaga arendanud aastaid Mesi Tare, et tutvustada külastajatele elustiili vanausuliste majas ja Peipsi ääres.

EASi turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik on läbi pandeemia tegelenud raske ülesandega – hoida Eestit kui COVID-turvalist sihtkohta globaalses pildis ja infoväljas. Tänu Soomaa loodusturismi eestvedajale Aivar Ruukelile on Soomaa piirkond jõudnud mitte ainult Eesti, vaid kogu maailma kaardile. Kauaaegne hotelliettevõtja Feliks Mägus kasutas targalt ära pandeemiat ja vaatas tulevikku – renoveeris uue aja standarditele vastavalt Nordic Forum hotelli, mis on nüüd eeskujuks ka teistele konverentsi- ja ärihotellidele.

Merike Halliku sõnul on valik väärikas ning 2021. aasta turismiobjekti ja turismiedendaja valimine pingeline.

“Saan öelda, et kõik nominendid on teinud Eesti turismi edendamiseks väga palju tööd ja väärivad kõik parima tiitlit. Suur aitäh kõigile tehtud töö eest ning jõudu aastaks 2022,” ütles Hallik.