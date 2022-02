Erametsakeskuse arendusüksuse juhi Gunnar Reinapu sõnul on hooldusraie metsale üks tähtsamaid, ent metsaomanikule ka üks kulukamatest töödest. Toetusmeede tõukab metsaomanikke kulukaid metsakasvatuslikke töid õige ajal ette võtma, kuigi sellest saadavaid tulemusi näeb sageli alles järeltulev põlvkond. „Hooldusraie tehakse puude valgus- ja toitetingimuste parandamiseks ning metsa liigilise koosseisu kujundamiseks. Õigel ajal tehtud hooldusraie tõstab metsa väärtust, kuna metsa jäetakse kasvama kvaliteetsed puud, reguleeritakse metsa liigilist koosseisu ja allesjäävatel puudel on kasvamiseks rohkem ruumi. Õigesti hooldatud mets on ka hiljem vastupidavam tormi- ja lumekahjustustele.“