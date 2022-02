„Meil tuleb noorte, nende pakutud lahenduste ja ideedega arvestada. Avastada ja arendada noorte andeid ja tugevusi ning toetada noorte ettevõtlikkust ja loovust. Peame kuulama noori kõigil valitsemistasanditel ning võimestama noori kui kodanikke,“ sõnas haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning lisas, et kvaliteetse noorsootöö kättesaadavus on väga oluline.

„Olen südamest tänulik kõigile, kes on märganud abivajavat noort või kolleegi, aga ka kõigile neile, kes on märganud noorte või noortevaldkonna töötajate suurt panust. Ärgem jätkem ühtegi tunnustavat või toetavat sõna välja ütlemata. Vahel võib see hea sõna olla nii ütlejale kui ka kuulajale päeva kõige jõustavam hetk,“ tõdes minister Kersna ja kinnitas, et kõik tänased nominendid on silma paistnud oma pühendumuse ja uuendusmeelsusega. „Olete sellega eeskujuks kõigile noortevaldkonnas tegutsejatele,“ tunnustas minister.