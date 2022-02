„Energiahinnad ei näita hetkel alanemise märke ning hea meel on, et pered kasutavad jätkuvalt neile mõeldud võimalust arvete osas toetust saada,“ märkis riigihalduse minister Jaak Aab. „Täna on suures osas probleemiks ikkagi kõrge elektri hind, mida riik inimestele hüvitab,“ lisas minister.