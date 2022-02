Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul on ühissõidukiga, jalgsi või jalgrattaga liikujate osakaal viimastel aastatel järjest vähenenud, mis tähendab, et trendi murdmiseks on vaja neid liikumisviise soodustada. „Raha võimaldab omavalitsusel leida lahendusi lõikudele, mis täna jalgrattaga või jalgsi ei võimalda mugavalt liikuda ning tõsta liiklusohutust,“ rääkis minister. „Põhiline on tagada teenustele, sh ühistranspordile, ja töökohtadele jalgsi ja jalgrattaga parem ligipääs. Ohutu alternatiivi olemasolu autoliiklusele tõstab piirkondade üldist ruumikvaliteeti ning inimeste rahulolu oma elukeskkonnaga.“