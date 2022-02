Linna avalike suhete peaspetsialist Maarit Nõmm kinnitas, et korraldajatelt sai linn kutse sündmusest osa võtta ja linnavalitsuses peeti sel teemal ka pikalt nõu. Ent lõpuks jõuti seisukohale, et praeguses olukorras, mil koroonaviirus jõudsalt kõikjal levib, ei ole mõistlik isegi välitingimustes korraldada üritust, kus kümned ja sajad inimesed omavahel kokku puutuvad. "Oleks ju sobiv küll, oleme Südamelinn, aga siiski Paide sellest sündusest osa ei võta," märkis ta. Täielikult siiski korraldajate üleskutsele Paide "ei" ei öelnud ja nii plaanitakse saata ülesvõte varasemast korrast, mil linlaste abiga linna sünnipäeva puhul keskväljakule südamekett moodustati.

13. veebruaril kogunevad erinevates Eesti linnades inimesed mõnekümneks minutiks kokku, et jäädvustada pildile üks ilus süda. Kõigi osalenud linnade hulgast selgub see koht, kes saab endale Eesti suurima südame tiitli. Algatuse "Teeme koos suurima südame" eestvedajateks on JJ-Street Tantsukooli treenerid ja noored tantsijad.