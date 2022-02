Järvalased aitasid luua uuendusliku noorteäpi

Infohundis Järva vallast projektijuhina kaasa löönud Kirsika Ilmjärve meenutusel said omavalitsused 2017. aastal ettepaneku kaardistada noorsootöö kitsaskohad.

Arenguprogrammis osalemine aitas Ilmjärve selgitusel analüüsida piirkonna noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove. «Selle tulemusi analüüsides leidsid koostöögrupis kokku saanud vallad, Jõelähtme Harjumaalt, Muhu- ja Saaremaa, Hiiumaa ja Järva, et omavalitsustel on ühine soov jõuda noorsootöö teenustega uute noorteni, et nende noorsootöös osalemise võimalused laieneksid,» lausus ta.