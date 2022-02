«Ma olen juba ammu väga-väga soovinud, et Kaja saaks oma rassimise ja meeletu missioonitunde eest tunnustuse. Ju ma siis ikka nii kõvasti soovisin, et nüüd ongi see käes. Tore on ju nii mõelda!» rõõmustab vastse kultuuripärli kauaaegne tuttav ja kolleeg Albu koolist Mare Kabel, saades paar päeva varem teada, et tema kõvasti soovitud soov on täide läinud.