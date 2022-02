Paide linnavalitsusest saadetud kirjas seisab: „Paide Linnavalitsus ja kohalik kogukond on väga huvitatud kooli Kood/Paide rajamisest Paide linna ning seetõttu teeme ettepaneku alustada läbirääkimisi kooli Kood/Jõhvi esindajatega esimesel võimalusel Paidesse laienemiseks. Paide on Eestimaa süda, mis vajab siinse piirkonna elujõulisena hoidmiseks haritud ja kvalifitseeritud tööjõudu. Ettevõtted soovivad, et nende arengut ei pidurdaks mure kvalifitseeritud töötajate puuduse pärast.“

Linnavalitsus toob välja, et Kesk-Eesti toidutootmise ja masinaehituse maailma tipptasemel teadus- ja arendusbaas on suurepäraseks koostöö ja praktikabaasiks tuleviku Kood/Paide jaoks. „Piirkonnas on kõrge potentsiaal luua globaalselt kasutatavaid IT lahendusi nagu varem Eestis loodud e-Agronom, Timbeter või Mind Titan – Hepta Airborne. Siin saavad oma IT karjäärile või maailmamuutvale ideele