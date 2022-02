Maksu- ja tolliameti meediasuhete spetsialist Dmitri Pastuhov andis teada, et esmaspäevaks oli Järva maakonnas esitatud 6263 deklaratsiooni. Nende põhjal kuulub juurde maksmisele ligi 65 000 eurot ning tagastamisele ligi 2.5 miljonit eurot.

"MTA ootab, et sel aastal esitatakse Järva maakonnas vähemalt sama palju deklaratsioone, nagu eelmisel aastal. Eelmisel aastal esitati Järva maakonnas 16 938 deklaratsiooni ning juurde maksmisele kuulus ca 989 000 miljonit eurot ning tagastamisele kuulus ca 4.6 miljonit eurot," märkis Pastuhov. MTA rõhutab siiski, et tuludeklaratsioonide esitamise ametlik algus on 15. veebruaril.