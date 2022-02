Paide Teatri jaoks on see oluline võimalus oma kogemuste jagamiseks, samuti uute kontaktide leidmiseks. “Pole kahtlustki, et see, mida, kuidas ja ennekõike KUS me teeme, tekitab pariislastes teatavat hämmingut. Aga me ei lase ennast sellest segada ja kinnitame nii endale kui teistele, et if it works in Paide, it works everywhere,” sõnas Jan Teevet. “Kaasaegse kunsti suhestumine ühiskonna ja erinevate kogukondadega on oluline küsimus nii Paides kui Pariisis. Kuidas saab kaasaegne kunst ehitada sildu nende ühiskonnaliikmeteni, kes usuvad, et tegemist on millegi pööraselt pretensioonika ja arusaamatuga? Vastus ei peitu järeleandmiste tegemises, pigem tuleb otsida uusi vorme, mis oleksid kooskõlas tänase maailma pöörase pluralismiga.”