Elering AS kommunikatsiooni projektijuht Liis Eiser selgitas, et tegemist on Paide-Kiisa 330-kilovoldise kõrgepingeliini rekonstrueerimisega. „Tänaseks on üle poole vundamentidest paigas, üle veerandi mastidest paigaldatud ning alustatud on ka juhtme kerimistöödega,” sõnas ta.