Lavastus, mis on korraga nii teatriskäik kui ka muuseumikülastus, toob vaataja ette Paidest üles leitud ja korterisügavustest välja kaevatud paidekate igapäevased varjatud aarded, mille põhjal on Toompere ja Tõniste loonud Paide Rahva Muuseumi. Isiklikust liigutakse üldisemaks, vaatajate ja asjade vahele tekib distants, vaatenurk ja arusaam nihestub. Millisena paistavad eksponaadid siis, kui pole teada, kellele need täpselt kuuluvad, milleks nad on mõeldud ning kas nende omanikud on üldse päriselt olemas? Muuseumikülastuse jooksul kasvab näitusetuur etenduseks ning tavapäraste eksponaatide kõrvale hakkavad tekkima asjad, mis varjavad ennast ühe väikelinna süvakihtides. Kuidas tuua nähtavale see, mis oma igapäevas püsib varjatuna?