Kinderstube ehk kodune kasvatus on meil perekonniti erinev. On peresid, kus põhiväärtused, mida lastes kasvatatakse, on meist palju erinevad, aga rohkem on peresid, kus elu põhiväärtuste edasiandmine lastele sarnaneb meie maailmapildiga. Enamikus peredes toetab last viisaka koduse kasvatuse omandamise loomuliku osana lasteaed ja hiljem kool.