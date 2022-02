Osa koole jäi sellest nädalast kaugõppele

Türi vallavanem Ele Enn ütles, et terviseameti soovitustele tuginedes otsustasid Retla-Kabala kool ja Laupa põhikool jääda esmaspäevast kaugõppele. «Seda tehti eesmärgiga katkestada tekkinud nakkusahelad. Koolis haigestusid nii õpilased kui ka õpetajad. Väiksemates koolides on õpetajaid asendada keeruline ning sellisel juhul on targem juba kõigil minna mõneks ajaks koju õppima ja tulla järgmisel nädalal tervena kooli tagasi,» selgitas ta.