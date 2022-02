Türi vallavolikogu esimees Maarja Brause sõnas, et volikogu enamus oli seda meelt, et lepingu täitmise ettevalmistamiseks ja analüüsiks paluda uute asjaolude tõttu pikendust. Haridusvõrgu kava, mis näeb ette ka tulevikusuunad laiemalt, vajab ülevaatamist. Maarja Brause sõnas, et üheks oluliseks küsimuseks, mis on praeguseks lahenduseta, on HEV õpilaste edasine õpetamine.