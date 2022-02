OÜ Paide Arst juhataja ja perearst Ingrid Alt ütles, et haigekassa rahaline tähelepanuavaldus oli perearstidele tore üllatus. «Me ei teadnud, et selline premeerimine võiks nimistute vaktsineerimise hõlmatuse alusel üldse tulla,» lausus ta.

Tõsiasi on Aldi ütlust mööda see, et tulemustasu on mõeldud perearstidele ja -õdedele preemiaks tehtud töö eest, mitte tehtud kulutuste katteks. «Ütlen ausalt, ega me siis raha pärast laiaulatuslikku vaktsineerimist teinud. Panustasime kogu südamest, et inimesed püsiksid terved ja oleksid koroona vastu võimalikult hästi kaitstud. Kui suvel oli olukord, kus inimesed tahtsid vaktsiini, aga neil polnud võimalik seda oma kodukoha lähedalt saada, siis lihtsalt tuli lahendused leida,» selgitas ta.