Novembri algusest käima lükatud varivolikogu on tänaseks läbi käinud pika tee ning jõudnud selle aja jooksul valida endale esimehe, arutada eelarve, teehoiukava, eelarvestrateegia ja teistegi Paide linnavolikogus arutluse all olevate teemade üle. Samuti on aktsiooni raames väljasõidupäeval käidud õiguskantsleri büroos, kohtutud erinevate asjatundjatega ning mõtestatud aruteluringide, mõttetalgute ja ideekorjete najal seda, milline võiks olla Paide utoopia.