„Taaskord on näha, kuidas Keskerakond jätkab valitsuses siseopositsiooni mängimist, pakkudes reaalsete lahenduste asemel kampaaniamaigulist kosmeetikat, millest pere- ja tööinimestel ei ole piisavalt abi. Tanel Kiik käib välja poolikuid maksulahendusi, mida kõige tipuks saaks jõustada alles aasta pärast. Kõrge inflatsioon tõukab aga inimesi vaesumisse nüüd ja praegu!“ ütles Läänemets.

„Valitsus jäi energiahindade hüvitamisega selgelt hiljaks. Täna on tõsise hinnasurve all nii toidukaubad kui ka esmavajalikud teenused ja sama vea kordamine mõjutaks valusalt kümneid tuhandeid inimesi. Ajal, kui riigi tulud aina kerkivad, tuleb praeguses hinnarallis kaitsta eakaid, aga kindlasti ka töötegijad, alustades õpetajatest, päästjatest, politseinikest ja hooldajatest ning lõpetades poemüüjatega,“ märkis Läänemets..

Sotsiaaldemokraatide ettepanekut võib pidada isegi mõõdukalt konservatiivseks – kui hinnad jooksevad palgakasvu eest ära, siis tuleb meil oma arvutusi hakata ümber tegema, lisas ta. „Kui riik ei astu täna samm, et kaitsta oma kodanikke hinnatõusude eest, siis jäävad väga paljud Eesti pered tuntavalt vaesemaks,“ märkis Läänemets.

Sotsiaaldemokraadid on riigikogule esitanud tulumaksuvabastuse suurendamise eelnõu, mis tõstab alates 1. juulist 2022 maksuvaba tulu 654 euroni. Nii jääks pensionäridele ja alla 2100 eurot teenivatele inimestele aastas kätte kuni 372 eurot rohkem. Ettepaneku maksumus riigieelarve on 2022. aastal 44 miljonit ja 2023. aastal 84 miljonit eurot. Maksuvaba miinimumi tõusu katteallikaks on kõrge inflatsiooni tõttu ülelaekuvad maksutulud. Valitsus oma eilsel istungil seda eelnõu ei toetanud.