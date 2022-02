Uus näitus uurib, kuidas inimesi piirideüleselt liita

Näituse “Teelised” kuraatorid on Tatiana Mohrjakova ja Lilian Bristol ning see jääb avatuks vaid kuni 6. märtsini 2022.

“Teelised” on Venemaal sündinud ja Lätis elava kunstniku Ksenia Shinkovsaja esimene isikunäitus Eestis. Tema tööd on pühendatud rändamise ja teel olemise motiividele. Näituse ühe kuraatori Lilian Bristoli sõnul on näitusel muu hulgas esindatud Shinkovskaja tööd “Ei ja Jaa” ning seeria “Palverändurid”. “Ksenia Shinkovskaja loob viltskulptuure, milles kasutab ka merest välja uhutud puitu ning peegleid. Tema tööd on vabavormilised ning minimalistlikult põhjamaised. Need räägivad inimeseksolemisest ja valikutest, mida teeme iga päev. “Palverändurite” seeria on aga pühendatud koosolemisele piiride üleselt.”

“Palverändurid” on valminud merest välja uhutud puidutükkidest, mida inimesed üle maailma on viimasel kahel aastal kunstnikule saatnud. Kunstniku sõnul tõestab see, et hoolimata vahemaadest oleme me inimestena ikkagi koos, meil on võimalus üksteiseni ulatuda.

“Projekt “Palverändurid” näitab, et kunstil ei ole piire, et me saame olla koos piirangutest hoolimata. Praegu koosneb projekt viiekümnest skulptuurist, mis rändavad maailmas ringi ja osalevad erinevatel näitustel,” selgitas Shinkovskaja. Lilian Bristoli sõnul on merest välja uhutud puidutükid kui sõnumid, mida kunstnik üles korjab ja inimestelt üle maailma vastu võtab. “Kunstnik põimib need ühte ning läkitab oma tööde kaudu uuesti maailma tagasi. Neist saavad teelised, kes annavad vaatajatele tunnistust inimeseks olemisest ja ajatutest väärtustest.”

Ksenia Shinkovskaja on Moskvas sündinud ja üles kasvanud kunstnik. Ta lõpetas Moskva Riikliku Ülikooli, töötades seejärel arhitekti, disaineri ja kunstnikuna. Alates 2012. aastast elab ta Lätis ja on sealse kunstnike liidu liige. Ta osaleb näitusel nii Mark Rothko kunstikeskuses, muuseumides ja galeriides. Tema töid on olnud näitustel nii Lätis, Leedus, Saksamaal, Prantsusmaal, Hispaania, Inglismaal, Jaapanis, USAs kui mujal.