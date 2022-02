Algatus „Tööle kaasa!“ tutvustab viiendat aastat noortele töömaailma

Algatuse peakorraldaja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas, et distantsilt töötavaid vanemaid on noored tänaseks päevaks piisavalt näinud, aga see ei anna tervikpilti töö olemusest: Kuigi noored tihti teavad oma lähikondsete ametinimetusi või põhilisi tegevusi tööl, siis ei teata töö tegelikku sisu ega sellega loodavat väärtust. Samamoodi ei teata, miks on selline karjääritee valitud ning millised on oskused, mida tööks kasutatakse. Tööle Kaasa võimaldabki noorel esmalt küsida neid küsimusi nähes reaalset tööprotsessi ning siis kinnistada ning mõtestada uusi teadmisi ka klassiruumis,“ ütles Palts ning lisas, et „oleme algatust läbi viimas juba viiendat korda, ning koos ettevõtjate, kooli ja vanematega panustame haridusse ja tulevikku, et noored teeks teadlikuma valiku karjääriellu suundudes.“