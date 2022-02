OOTAB ASUKAID: Valjala asulas kõrgub posti otsas kurepesa. Praegu on see tühi, kuid üle kümne aasta pesitses seal kurepaar, kes ikka ja jälle tagasi tuli. Viimastel aastatel on pesal nähtud paraku vaid üht lindu. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl