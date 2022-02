„Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ning ehitushanke osas tundsid ettevõtted rekordilist huvi ning meil on hea meel, et harjutusväljade taristu arendamisel saame esmakordselt teha koostööd YIT Eesti AS-ga. Tulenevalt miljööväärtuslikust keskkonnast ning asukoha kultuuripärandist, on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööd väljakutseks nii meile kui ka ehitajale,“ sõnas RKIK harjutusväljade portfellijuht Elari Kalmaru.

Linnak saab olema linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppe elementidega (aknad, uksed, trepid jne) ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine (madalhoonestusala, kõrghoonestusala, tööstusala). Linnavõitluslinnakule iseloomulikuks osaks on lisaks hoonetele ka tihe tänavavõrk, mis teeb võimalikuks viia linnakus läbi võimalikult erinevaid väljaõppeharjutusi.

AS YIT Eesti taristuprojektide valdkonna juhi Priit Kuldsaare sõnul on Rabasaare linnavõitluslinnaku projekteerimis- ja ehitustööde leping YIT jaoks juba kolmas ja seni suurim kaitseinvesteeringute keskuse tellimusel elluviidav projekt. "Teadvustame, et iga minut tööaega, iga kuupmeeter materjali on selliste projektide puhul panus Eesti riigikaitsesse ja me naudime väga selliseid kõrge vastutusastmega ülesandeid. Linnavõitluslinnaku projekti muudab meie jaoks huvitavaks ka asjaolu, et tööd saavad toimuma raskesti ligipääsetavatel aladel soode ja rabadega ääristatud territooriumil - see nõuab meie meeskonnalt kahtlemata parima insenertehnoloogilise ekspertiisi rakendamist," sõnas Kuldsaar.