Paide gümnaasiumi korraldusjuht Margit Udam märkis, et loeng toimus koolis juba tavaks saanud loengutetsükli raames. "Kui sai selgeks, et president Kersti Kaljulaid saab meid külastada, arutasime õpilastega, mis teemal oleks huvitav temaga rääkida ning õpilased ise leidsid, et praegune olukord Ukrainas ja sellega seonduv Eesti julgeolek oleks kindlasti huvitav teema, millele endine riigipea oskaks selgitusi anda," rääkis ta.