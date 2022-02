Kuidagi narr isegi on kodustest tüli norimisestest kirjutada ajal, mil Venemaa tungib läände ja õigustab seda kui mingit ajaloolist missiooni. Aga lääs ja ida on alati ka Eesti ja eesti keskne siseküsimus sellest, millist riiki me tahame ja milliseid väärtusi kanname, kui endale oma riigi oleme otsustanud ehitada.