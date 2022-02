Viimati suusatasid õpilased võidu 2019. aasta talvel ja siis oli Reinfeldi sõnul õpetajatega jutuks, et ehk peaks ürituse tooma tasasemale maastikule kui seda on Aravetele, sest paljude laste suusaoskus pole siiski nii hea, et mägesid võtta. "Nii mõlkuski meil need paar aastat meelel, et võistlus tuleks teha Türil. Viimaks jõudsime ka tegudeni," rääkis ta.