Ka Türi vallas tegutsevas osaühingus Estonia algas tänane hommik rusutud meeleolus. „Täna hommikul istus murelik, aga kindlat tahet täis Miša meie kontoris ja teatas, et ta on saanud mobilisatsioonikäsu ja sõidab koju Ukrainasse sõtta. Ta oli veendunud, et Ukrainat ei ole võimalik alistada. Vallutada võib-olla küll, aga mitte enam alistada. Surusime tugevasti mehe kätt ja kinnitasime, et ta läheb sinna ka Eesti eest, terve Euroopa eest. Me ootame teda tagasi! Nii nagu ka juba mobilisatsioonikutsed saanud Yaroslavi, Serhit....ja teisi tublisid noori mehi, kes sel kevadel jäävad meile tulemata. Me oleme Teie ja teie peredega!,” kirjutas OÜ Estonia juht Jaanus Marrandi sotsiaalmeediapostituses.

Marrandi ütles kommentaariks, et Estonia farmides on ukrainlastest hooajatöölistega kevade eel juba arvestatud, ent tänavu kevadel jäävad need mehed tulemata, põhjus on ilmne – sõda Ukrainas. „Meil on aastaid käinud 6-7 meest, nad on isegi ühest külast pärit, noored mehed. Aga tänavu pole neid tulemas,” märkis ta. Täna hommikul mobilisatsiooni korras kodumaale naasnud tööline on Marrandi sõnul samuti juba mitmeid aastaid farmis tööl käinud ja tegu on usaldusväärse ja tubli töömehega. „Surusime kätt ja mis seal salata, klomp on kurgus,” sõnas Jaanus Marrandi. „Tegelikult on see kohutav, mis toimub. Et 21. sajandil võib juhtuda nii nagu 1939. aastal kui Stalin tungis ette hoiatamata Soome ja Hitler Poolasse. Tänaseks päevaks peaks olema justkui julgeolekustruktuur olema üles ehitatud aga selgub, et päris nii see ikka pole kui sellised asjad juhtuvad,” arutles ta.