Külad kohtusid talimängudel

Võistlustele on oodatud osalema kõik Türi valla külades elavad, õppivad, töötavad elanikud ja väljaspoolt Türi valda külaelanike lähisugulased (vanemad, vanavanemad, lapsed, lapselapsed, õed, vennad). Samuti on lubatud küla esindada küla edendajal, kes seal ei ela ega tööta, kuid aitab võistkonda kokku panna. Lubatud on osaleda Türi sisestel küladel nagu Näljakülal, Konnakülal, Kringlikülal jne. Esimesel etapil valitud küla all võisteldakse kõigil kolmel etapil ja muudatusi teha ei saa. Võistlejate arv on piiramatu.