Lähipäevad tulevad päikselised

Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva valdavalt selge ja kuiv ilm. Puhub edelatuul 3-9, põhjarannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni -9, saartel ja läänerannikul -2 kuni +1 kraadi. Esmaspäeva päeval on päikeseline kuiv ilm. Puhub edelatuul 5-10, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on 0 kuni +5 kraadi.