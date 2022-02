“Austame erinevusi” on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte või asutus on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende taustast. "Meie jaoks on oluline, et töötajad oleksid õnnelikud ja juhtkond mängib suurt rolli selles, et töötajad tunneksid end aktsepteerituna just sellisena, nagu nad on,” rääkis esmakordselt juba 2018. aastal märgisega tunnustatud HAVI Logisticsi personalijuht Aire Eensalu. “See on end igati ära tasunud. Alates sellest, kui hakkasime mitmekesisusele väärtustamisele rohkem tähelepanu pöörama, oleme kaasanud oma meeskonda uusi töötajaid teistest rahvustest ja näinud töötajate suhtumises positiivseid muutusi.”