Eesti Kennelliit koos Põllumajandus- ja Toiduametiga võtavad luubi alla koerte pidamistingimused

Põllumajandus- ja Veterinaarameti peaspetsialisti Tiina Kuke sõnul saab suur osa väljakutsetest koeraomanike juurde alguse kogukonna vihjetest. “Oleme külastanud erinevad koeraomanikke üle Eesti ja tihti võtavad meid vastu rõõmsad ja hästi hooldatud koerad. Kahjuks juhtub ka seda, et satume kutsikavabrikusse, kus peetakse koeri kitsastes oludes ja nende eest ei kanta hoolt.” Ameti külaskäiku ei tasu Kuke sõnul siiski karta, sest ühine eesmärk on võimalusel puudujäägid kõrvaldada ja pakkuda koertele paremaid tingimusi.

“Kennelnõustajate programm võimaldab kasvatajatel küsida nõu ja saada kinnitust, et nende juures on koerte pidamisel peetud kõikidest nõuetest kinni ja seal on loomadel hea olla,” selgitab Paju. “Selline süsteem toimib edukalt Soomes, kus kennelnõustaja positiivne hinnang on kvaliteedimärk nii kasvataja kui kutsikaostjate jaoks.”