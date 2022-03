Paindlikkuse vähenemine - nagu öeldud, peab töötaja alluma tööandja selgele kontrollile ning tööandja vastutab erinevate nõuete täitmise eest. Ainuüksi töökoormuse eelnev kokkuleppimine võib muutuda nii koormavaks kui piiravaks, kui lepitud mahtu siiski täita ei suudeta või rohkemaks töötamiseks pole võimalust, sest platvorm peaks maksma ületunnitasu. Samas on platvormitöö peamine mõte ning võlu see, et töö tegija saab ise valida, millal, kus, kui palju ja millise platvormiga ta seda teha soovib. Just seetõttu on platvormitöö populaarne lisateenistusena ning selliste inimeste hulgas, kes vajavad rohkem paindlikkust nagu tudengid ja väikelaste vanemad.