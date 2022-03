Korvpallurid võõrustasid vastaseid erandkorras Türil

Viking Window korvpallimeeskonna eestvedaja Janno Viilup ütles, et korvpalliklubi Seitse on Türil treeninguid andnud nüüdseks juba kolm või neli aastat, kuid Eesti meistrivõistluste mänge pole linnas peetud. "Nüüd, kus spordihoone on juba mõnda aega valmis, leidsime, et oleks viimane aeg esiliiga kohtumine türilastele koju kätte viia," sõnas ta.

Viilup ütles, et rohkem selliseid väljarännakuid sel korvpallihooajal tõenäoliselt olema ei saa. "Play-offid on kohe ukse ees ja siis on koduseinad väga olulised," sõnas ta. Pealegi pole Järvamaal selliseid spordisaale, kuhu esiliiga mängudega minna saaks, kuigi palju. "Kõne all on olnud Aravete spordisaal, kuigi seal on otsaseinad natuke liiga lähedal," märkis ta. "Aga need arutelud jäävad pigem järgmistesse hooaegadesse." (JT)