Katuse kaotanud elamut haldab Kvatro, mille Järvamaa haldusjuht Margus Vilmre ütles reedel Järva Teatajale, et kõik elanikud on leidnud endale ajutise peavarju. Üks pere vajas selleks Paide linnavalitsuse abi, teised leidsid peavarju ise.

Kolm tundi pärast õnnetust ütles Vilmre, et maja oli kindlustatud ja kindlustusettevõttelt on tulnud esialgne roheline tuli, et taastamistöid alustada.