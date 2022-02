Olen tähele pannud, et noortekeskuse ületoomist endisse ujulasse on viimasel ajal seatud mitmel korral kahtluse alla, sest hoone on kaugel, ülalpidamine olevat kallis ja maja ei vastavat noorte ootustele. Lubage mul pisut vastu vaielda ja väiteid noortekeskuse seisukohast ümber lükata.